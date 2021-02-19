Rizespor, Dusan Jovancic'ı Kazakistan ekibine kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sırp oyuncusu Dusan Jovancic'i sezon sonuna kadar Kazakistan'ın Tobol Kostanay takımına kiraladığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sırp oyuncusu Dusan Jovancic'i sezon sonuna kadar Kazakistan'ın Tobol Kostanay takımına kiraladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dusan Jovancic, sezon sonuna kadar Kazakistan'ın Tobol Kostanay takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Yeşil-mavili ekip, sezon başında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinden kadrosuna kattığı Jovancic ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma sağlamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal