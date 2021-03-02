Rizespor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak
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Rizespor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak

02.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:35
Rizespor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda HES Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda HES Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek.

Son maçında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Rize temsilcisi, 28 puanla 15. sırada yer alıyor.

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı nedeniyle Sivas ekibine karşı görev alamayan Fernando Boldrin, Kayseri kafilesinde yer aldı. Boldrin'in son iki idmana katıldığı ve görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Loic Remy, Godfred Donsah ile Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Moroziuk'un yanı sıra Murat Sağlam ve Alberk Koç kadroda yer almayacak.

Çaykur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan Tunay Torun kart görmesi halinde Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanmayı başarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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