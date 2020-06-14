Rizespor'dan 'Muslera' paylaşımı Çaykur Rizespor, ayağında iki kırık tespit edilen Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Çaykur Rizespor, ayağında iki kırık tespit edilen Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Çaykur Rizespor, mücadelede sakatlanarak hastaneye kaldırılan ve ayağında kırık tespit edilen sarı-kırmızılı kaleci Muslera için, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Rizespor'un sosyal medya hesabından şu mesaj yayımlandı:

"Hiçbir olgu, insan sağlığından önemli değildir. Kaval kemiğinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'ya, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz!" - RİZE

Kaynak: İHA