Rizespor'da Fabricio Baiano cezalı duruma düştü - Haberler Spor
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Rizespor'da Fabricio Baiano cezalı duruma düştü

Rizespor'da Fabricio Baiano cezalı duruma düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ç Rizespor'un futbolcusu Fabricio Baiano, DG Sivasspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Ç Rizespor'un futbolcusu Fabricio Baiano, DG Sivasspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Baiano, 19. haftada oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 1-1 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor-Rizespor karşılaşmasının 90. dakikasında Rize temsilcisinin futbolcusu Fabricio Baiano, rakibine yaptığı faul sonrası hakem Atilla Karaoğlan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı ve Baiano oyun dışı kaldı.

Brezilyalı oyuncu, ligin 19. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçında görev alamayacak. - SİVAS

Rizespor'da Fabricio Baiano cezalı duruma düştü

Rizespor'da Fabricio Baiano cezalı duruma düştü

Rizespor'da Fabricio Baiano cezalı duruma düştü

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