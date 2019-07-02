Rizespor cephesinden Vedat Muriç açıklaması

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, bugün gerçekleşen altyapı seçmelerinde yaptığı açıklamada Vedat Muriç transferi hakkında bundan sonra teklifi kendilerinin yapacaklarını ifade etti.

Çaykur Rizespor Kulübü'nün 2019 yılı altyapı seçmeleri Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlenen törenle başladı. Kulüp Başkanı Hasan Kartal ve yönetim kurulu üyeleri Ali Haydar Er, Sadullah Köse, Serkan Karavin ile Sinan Mete'nin de bulunduğu seçmelere 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 doğumlu yaş kategorilerinden oluşan yaklaşık 500 sporcu katıldı. Seçmelere katılan 7-18 yaş arası tüm sporculara bir konuşma yapan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, "Hepiniz bir gün Rizespor'da oynayacağız diye çalışacaksınız. Ahlaklı olup anne babanızın sözünden çıkmayıp derslerinize iyi çalışın" öğütlerinde bulundu.

"Bundan sonra teklifi biz yapmak istiyoruz"

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Kartal, oyuncuları Vedat Muriç'in transfer konusunda açıklamalarda bulundu. Başkan Kartal yaptığı açıklamada teklifleri artık kendilerinin yapacaklarını ifade etti. Kartal açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Oyuncumuz Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı. Vedat ile ilgili ağırlıklı talep Fenerbahçe ve Galatasaray'dan geldi. Biz de bu iki kulüpten birinde oynamasını isteriz. Neticede bizim kulübümüzde parlayan bir arkadaşımız. Bizim kafamız belirlediğimiz bir bedel var. Bir onu yakalayacağız. O kulüplerden yararlanabileceğimiz futbolcular var. Bundan sonra teklifi biz yapmak istiyoruz. Biz istediğimiz oyuncuları ve istediğimiz bedeli kulüplere sunacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Transfer zor iş. Bakkala gider gibi şunu alıyorum deyip alamıyorsunuz. İyi araştırıyoruz, iyi oyuncular arıyoruz. Hocamız ve ekibimiz İstanbul'da çalışma içerisinde. İyi bir ekip kuracağız bundan Rizelilerin ve Rizesporluların hiç şüphesi olmasın." - RİZE

Kaynak: İHA