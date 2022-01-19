Rizespor Antalyaspor maçı ertelendi mi, maçı ne oldu? Rizespor-Antalyaspor neden ertelendi, maç sonu nedir? Ne zaman oynanacak? - Haberler
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Rizespor Antalyaspor maçı ertelendi mi, maçı ne oldu? Rizespor-Antalyaspor neden ertelendi, maç sonu nedir? Ne zaman oynanacak?

Rizespor Antalyaspor maçı ertelendi mi, maçı ne oldu? Rizespor-Antalyaspor neden ertelendi, maç sonu nedir? Ne zaman oynanacak?
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Çaykur Rizespor – Antalyaspor mücadelesi yoğun kar yağışı sebebiyle 23. dakikada yarıda kaldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle hakem maçı durdurdu. Rizespor Antalyaspor maçı ertelendi mi? Rizespor-Antalyaspor maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

Rize spor Antalya spor maçı ertelendi mi? Rizespor-Antalya spor maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak? sorularının yanıtı spor gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

RİZESPOR ANTALYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Rizespor-Antalyaspor mücadelesi, yoğun kar yağışı nedeniyle oynamadı. Müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

RİZESPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçında olumsuz hava koşulları nedeniyle mücadelenin 23. dakikasında hakem ve oyuncular soyunma odasına gitti. Karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Maçın yarın oynanıp oynamayacağına TFF karar verecek.

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