Rizespor Antalyaspor maçı ertelendi mi, maçı ne oldu? Rizespor-Antalyaspor neden ertelendi, maç sonu nedir? Ne zaman oynanacak?
Çaykur Rizespor – Antalyaspor mücadelesi yoğun kar yağışı sebebiyle 23. dakikada yarıda kaldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle hakem maçı durdurdu. Rizespor Antalyaspor maçı ertelendi mi? Rizespor-Antalyaspor maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak?
Rize spor Antalya spor maçı ertelendi mi? Rizespor-Antalya spor maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak? sorularının yanıtı spor gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor.
RİZESPOR ANTALYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?
Rizespor-Antalyaspor mücadelesi, yoğun kar yağışı nedeniyle oynamadı. Müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.
RİZESPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçında olumsuz hava koşulları nedeniyle mücadelenin 23. dakikasında hakem ve oyuncular soyunma odasına gitti. Karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Maçın yarın oynanıp oynamayacağına TFF karar verecek.