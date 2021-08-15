Rizeli sürücü yolun üzerinden akan dereye ve aralıksız yağan doluya rağmen yoluna böyle devam etti

Rizeli sürücü yolun üzerinden akan dereye ve aralıksız yağan doluya rağmen yoluna böyle devam etti Rize'den Erzurum'a giden Rizeli aile "Burada ne var" diyerek dere aktığı için araç kuyruğu oluşan yoldan geçerek tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.