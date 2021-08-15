Rizeli sürücü yolun üzerinden akan dereye ve aralıksız yağan doluya rağmen yoluna böyle devam etti
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Rizeli sürücü yolun üzerinden akan dereye ve aralıksız yağan doluya rağmen yoluna böyle devam etti

İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım - Haberler | Güncel

Rizeli sürücü yolun üzerinden akan dereye ve aralıksız yağan doluya rağmen yoluna böyle devam etti Rize'den Erzurum'a giden Rizeli aile "Burada ne var" diyerek dere aktığı için araç kuyruğu oluşan yoldan geçerek tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.

Rizeli sürücü yolun üzerinden akan dereye ve aralıksız yağan doluya rağmen yoluna böyle devam etti

RİZE - Rize'den Erzurum'a giden Rizeli aile "Burada ne var" diyerek dere aktığı için araç kuyruğu oluşan yoldan geçerek tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli yağışın ardından Ovit Dağı'na yağan dolu vatandaşları şaşkına uğrattı. Ovit Tüneli'nden geçerek Erzurum'un İspir İlçesi'ndeki arılarına bakmaya giden Rizeli aile, dolu yağdığı anda aracın içerisinden o anları anbean kaydetti. Bu sırada şiddetli yağışla birlikte yola taşan dere nedeniyle araçların kuyruk oluşturduğunu gören Rizeli şoför "Burada ne var ki duruyorlar" diyerek tehlikeye aldırış etmeden yolun üzerinden akan derenin içinden geçerek yoluna devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerası yansıdı.

Rizeli sürücü yolun üzerinden akan dereye ve aralıksız yağan doluya rağmen yoluna böyle devam etti
Rizeli sürücü yolun üzerinden akan dereye ve aralıksız yağan doluya rağmen yoluna böyle devam etti
Rizeli sürücü yolun üzerinden akan dereye ve aralıksız yağan doluya rağmen yoluna böyle devam etti
Rizeli sürücü yolun üzerinden akan dereye ve aralıksız yağan doluya rağmen yoluna böyle devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım

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Rizeli sürücü yolun üzerinden akan dereye ve aralıksız yağan doluya rağmen yoluna böyle devam etti - Haberler
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