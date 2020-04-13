Rizeli müzisyen Tarık Kaptan, İçişleri Bakanı Soylu için şarkı besteledi Rizeli sanatçı Tarık Kaptan, istifa ettiğini açıklayan ancak istifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için bir türkü besteledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma akşamı gece yarısından 2 saat önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle sokaklarda oluşan izdiham görüntülerinin ardından görevinden istifa etme kararı aldı. AncakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi. Rizeli sanatçı Tarık Kaptan ise Soylu için bir türkü okudu. "SOYSUZLAR KINA YAKSIN" Ses sanatçısı Tarık Kaptan, Soylu'nun yeniden göreve gelmesini beste haline getirdi. Kaptan, türküsünde 'İstifa etti diye, aldı bizi bir evham. Soysuzlar kına yaksın Soylu göreve devam' ifadelerine yer verdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı türkü bir anda paylaşım rekorları kırdı.