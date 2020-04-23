Rizeli muhtardan ilginç önlem...Köye giriş çıkış olan 5 yolu, taş ve toprakla kapattı
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Derecik, Çayeli, Rize, Haber

Rizeli muhtardan ilginç önlem...Köye giriş çıkış olan 5 yolu, taş ve toprakla kapattı

Rizeli muhtardan ilginç önlem...Köye giriş çıkış olan 5 yolu, taş ve toprakla kapattı Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik Köyü'nde muhtar, köye giriş çıkış olan 5 yolu, taş ve toprakla kapattı Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik Köyü'nde muhtar, korona virüs önlemleri kapsamında köye...

23.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:41
Rizeli muhtardan ilginç önlem...Köye giriş çıkış olan 5 yolu, taş ve toprakla kapattı

Rizeli muhtardan ilginç önlem...Köye giriş çıkış olan 5 yolu, taş ve toprakla kapattı

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik Köyü'nde muhtar, köye giriş çıkış olan 5 yolu, taş ve toprakla kapattı

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik Köyü'nde muhtar, korona virüs önlemleri kapsamında köye giriş çıkış olan 5 yolu, taş ve toprakla kapattı.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik Köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, köye ulaşım sağlanan yolları taş ve toprak ile araç giriş çıkışına kapattı. Derecik köyüne ulaşım sağlayan 6 farklı girişin 5'ini kapatan muhtar Küçüksarı, tek girişi açık bırakarak; araçların, kendi kontrolünde köye girmelerine müsaade ediyor.

Muhtar Küçüksarı, söz konusu açık kalan yoldan geçen tüm araçların içerisinde bulunan vatandaşların ateşini ölçüyor, maskesi olmayana maske verip, kolonya ikram ediyor. Araç içerisinde bulunan vatandaşlara sosyal mesafe kuralını hatırlatan Küçüksarı, köy halkına evde kalmaları için uyarılarda bulunuyor.

Çay tarımı için il dışında gelecek olanlar için giriş çıkış güvenliğini üst seviyeye çıkartan Muhtar Küçüksarı, söz konusu vatandaşların evlerinde izole olacağını ifade etti.

Küçüksarı sözlerine şu şekilde devam etti: "Halkımızın sağlığını ön planda tutuyoruz. Köyümüze 6 farklı noktalardan giriş ve çıkış vardı. Bu girişleri tedbir amaçlı kendi imkanlarımızla kapatarak tek noktadan ulaşımı sağlıyoruz. Buradan geçen araçlarda bulunan vatandaşlarımıza ise ateş kontrolü yaparak, maskesi olamayanlara maske veriyoruz. Çay tarımıyla ilgili İstanbul ve diğer illerden köyümüze gelenleri izole ve takip edebilmek için bu uygulamayı başlattık. Bu konuya çok önem veriyoruz. Söz konusu bu kişilerin temasını durdurmuş durumdayız. Vatandaşlarımız güven içerisinde yaşamalarını hedefliyoruz."

Köy İhtiyar Heyetinden Süleyman İpek ise yaptığı açıklamada bariyer sisteminin güvensizliğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Köyümüzdeki giriş çıkışları kontrol altına almak istedik. Kendi imkanlarımızla köyümüzün yollarını kapatarak sadece bir noktadan girişlere izin veriyoruz. Küçük bariyer sisteminin güvenilir olmadığını düşünerek yollarımıza taş ve toprak döktük. Artık her şey tek noktadan gerçekleşiyor.

Köyde yaşayan Süleyman Çekik adlı vatandaş ise "Muhtarımızın çalışması bu işlere yetmez. Biz vatandaş olarak gereken önlemleri almamız gerekiyor. Bu iş tek kişinin yapacağı bir iş değil. Öne kendimiz tedbir alacağız." dedi

Kaynak: İHA

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