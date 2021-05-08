RİZELİ KUAFÖR, HOROZUNU TIRAŞ ETİ
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RİZELİ KUAFÖR, HOROZUNU TIRAŞ ETİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİZE'de kuaför Yunus Emre Güner, izole olduğu köy evinde canı sıkılınca, eline aldığı makas ve tarakla beslediği horozunu tıraş etti.

RİZE'de kuaför Yunus Emre Güner, izole olduğu köy evinde canı sıkılınca, eline aldığı makas ve tarakla beslediği horozunu tıraş etti. Güner'in müşteri gibi davrandığı horozuyla tıraş anları, sosyal medyada ilgi çekti.

Kentte 'tam kapanma' döneminde işyeri kapalı olan kuaför Yunus Emre Güner, izole olup, kısıtlama günlerini geçirdiği köy evinde canı sıkılınca beslediği horozunu tıraş etti. Güner'in müşteri gibi davrandığı horozuyla tıraş anları da yakınlarınca cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Güner'in üzerini bezle örterek, eline aldığı tarak ve makasla tıraş etiği horozuna, "önce saç mı sakal mı? Üstlerden ne kadar alalım?" diye sorduğu anların yer aldığı görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada, ilgi gördü. Takipçilerin 'Karadeniz usullü tıraş' yorumu yaptığı görüntüler, izleyenleri tebessüm ettirdi.

RİZELİ KUAFÖR, HOROZUNU TIRAŞ ETİ
RİZELİ KUAFÖR, HOROZUNU TIRAŞ ETİ
RİZELİ KUAFÖR, HOROZUNU TIRAŞ ETİ
RİZELİ KUAFÖR, HOROZUNU TIRAŞ ETİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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