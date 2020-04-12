Rizeli Bayraktar çifti koronavirüs tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Rizeli Bayraktar çifti koronavirüs tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi - Haber
Hanife, Eyüp, Rize

Rizeli Bayraktar çifti koronavirüs tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi

Rizeli Bayraktar çifti koronavirüs tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi Rize'de koronavirüs hastalığına yakalanan çift, tedavilerinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

12.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:55
Rizeli Bayraktar çifti koronavirüs tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi

Rizeli Bayraktar çifti koronavirüs tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi

RİZE - Rize'de koronavirüs hastalığına yakalanan çift, tedavilerinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Kaçkar Devlet Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören çift, sağlıklarına kavuşarak, sağlık personelinin alkışları eşliğinde taburcu oldu. Yaklaşık 10 gün önce Kaçkar Devlet Hastanesine Kovid-19 hastalığı belirtileri ile müracaat eden Eyüp Bayraktar ve eşi Hanife Bayraktar'ın yapılan testleri pozitif çıkınca çifti ayrı ayrı pandemi servisinde tedavi altına alındı.

Bayraktar çifti, yaklaşık 10 günlük tedavilerinin ardından son yapılan testleri negatif çıkınca bugün taburcu edildi. Birlikte geldikleri hastanede ayrı odalara alınarak tedavi edilen Bayraktar çifti, sağlıklarına kavuşmalarının ardından birbirlerine sarılması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Eşinin sarılması üzerine Eyüp Bayraktar, "Ben sarılmayalım.' Dedim ama hanım dayanamadı" diye konuşması gülüşmelere neden oldu.

Kendilerini alkışlarla taburcu eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Hanife Bayraktar ise "Hepiniz emeği çok üzerimizde. Hakkınızı helal edin. Allah hepinizden razı olsun" diyerek sağlık çalışanları ile vedalaştı.

Rizeli Bayraktar çifti koronavirüs tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haber
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haber
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haber
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haber
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu Haber
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye ceza kesildi
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye ceza kesildi
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı havadan görüntülendi
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
İstanbul'daki özel bir hastanenin korona mücadelesi görüntülendi
İstanbul'daki özel bir hastanenin korona mücadelesi görüntülendi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi
Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Yasağa uymayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Çaydanlığın altını açık unuttum
Yasağa uymayan vatandaşların savunması pes dedirtti: Çaydanlığın altını açık unuttum
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Demet Akalın Cüneyt Özdemir Kim Kardashian
Spor Falcao Fatih Terim Lionel Messi Rüştü Reçber Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan İngiltere Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Rizeli Bayraktar çifti koronavirüs tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 18:29:17. #1.15#
title