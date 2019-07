Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti tebessüm ettiriyor

-Rizeli balıkçı Kadıoğlu yunus balığı ve martıya "seni seviyorum aşkım" diye sesleniyor

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Rizeli balıkçı Hakkı Kadıoğlu'nun martı ve yunus ile dostluğu dikkat çekiyor

RİZE - Rize'de balıkçılıkla uğraşan 73 yaşındaki Hakkı Kadıoğlu'nun denizde dost edindiği yunus balığı ve "Kiki" ismini verdiği martısı ile olan dostluğu sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Rize'nin Çayeli ilçesinde balıkçılıkla uğraşan Hakkı Kadıoğlu'nun denizde edindiği dostluk görenleri şaşırtıyor. Çalışma hayatının ardından emekli olduktan sonra balıkçılık sektörüne yoğunlaşan Kadıoğlu, denizde balık avlarken yunus balığı ve "Kiki" ismini verdiği martısı ile eğlence dolu anlar yaşıyor. Balıkçı barınağından kayığı ile denize açıldığı an Kadıoğlu'nu fark eden martı, kayığın baş kısmına gelerek oradan Kadıoğlu'nu izliyor. Her gün kayığı ile denize açılarak balık avlayan Kadıoğlu, avlamış olduğu balıklardan martısına ve onu takip eden yunus balıklarına da ikram ediyor.

Bölgede sürekli yaşam sürdüren bir yunus balığı ve martının güvenini kazanan Kadıoğlu, söz konusu hayvanlarla her gün aynı şekilde zaman geçirdiğini ifade etti. Hayvanların başka bir balıkçı kayığına yaklaşmadıklarını belirten Kadıoğlu, her iki hayvanın da kayığa yanaşıp sevgi gösterilerinde bulunduklarını ifade etti. Her gün bu eğlence dolu dostluk anlarını cep telefonuna kaydeden Kadıoğlu, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İnsanlar tarafından oldukça ilgi gören paylaşım çok tıklananlar arasında yer aldı.

Kadıoğlu, martı ve yunus balığı ile ilgili dostluğunu anlatarak "Ben bu hayvanlara her gün avladığım balıkları verdim. Hayvanlar insanın kalbini okuyor, düşüncelerini iyi tespit ediyor. Bu hayvanlar da bana her gün daha çok yaklaştı. Zamanla çok iyi bir dostluk kurduk. 'Kiki' adını verdiğim martı her gün gelip kayığın baş tarafından beni izler. İlk zamanlar avladığım balıkları ona atarak verirdim, sonra sonra elimden almaya başladı. Çok kıskanç bir hayvan. Diğer arkadaşlarını kayığın etrafında görünce sinirlenip bağırmaya başlıyor" dedi.

Çocukluk yıllarından beri kuşlara ilgilisi olduğunu ifade eden Kadıoğlu, "Kuşlara karşı belirgin bir sevgim vardı. Fakat bu yaşta böyle bir şeyle karşılaşacağım aklımın ucundan geçmezdi. Ben herkese hayvanların iç dünyasına girmesini tavsiye ederim. Hayvanlarla bir dostluk kurduğun zaman insana ayrı bir mutluluk veriyor. Tüm insanları hayvanlar ile dost olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

