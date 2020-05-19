Rizeli balıkçılardan 19 Mayıs kutlaması
Rizeli balıkçılardan 19 Mayıs kutlaması Balıkçılar 19 Mayıs kutlamalar kapsamında Türk bayraklarıyla süsledikleri teknelerle liman içerisinde tur attılar Rize'nin Ardeşen ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ülke genelinde sıra dışı etkinliklerle kutlanıyor.
19.05.2020 23:18 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:18
Rizeli balıkçılardan 19 Mayıs kutlaması
Balıkçılar 19 Mayıs kutlamalar kapsamında Türk bayraklarıyla süsledikleri teknelerle liman içerisinde tur attılar
RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ülke genelinde sıra dışı etkinliklerle kutlanıyor.
Resmi kutlamalar Korona virüs nedeniyle yapılamazken, Rize'nin Ardeşen ilçesinde balıkçılar teknelerle liman içerisinde tur attı. Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Köyü Limanı'nda denizci ve balıkçılar 19 Mayıs kutlamalar kapsamında Türk bayraklarıyla süsledikleri teknelerle liman içerisinde tur attılar. Balıkçılar tekneleriyle birlikte İzmir Marşı eşliğinde sahile yanaştılar.
Kaynak: İHA