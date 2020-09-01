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Rizeli balıkçılar: "Bu yıl vatandaş balığa doyacak"

Rizeli balıkçılar: "Bu yıl vatandaş balığa doyacak" -Denize açılan balıkçılar palamut balığı ile döndü 2020-2021 balık avı sezonu 1 Eylül 00.00 itibariyle açıldı.

01.09.2020 08:27 | Son Güncelleme: 01.09.2020 08:41

Rizeli balıkçılar: "Bu yıl vatandaş balığa doyacak"

-Denize açılan balıkçılar palamut balığı ile döndü

RİZE - 2020-2021 balık avı sezonu 1 Eylül 00.00 itibariyle açıldı. Günün ilk ışıkları ile karaya dönen Rizeli balıkçılar, bu yıl palamut balığının bol olacağını ve herkesin balığa doyacağını dile getirdi.

1 Eylül'ün ilk dakikalarında av yasağının kalkmasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Rize'nin tüm limanlarından ayrı ayrı denize açılan balıkçılar geçen yıl eli boş dönmüş, umduğunu bulamamıştı. Bu yıl ise günün ilk ışıklarıyla limana dönen balıkçılar palamut bolluğu olduğunu dile getirerek, fiyatların ucuz olacağının sinyalini verdi.

Palamutun bu yıl bol olduğunu ama hamsinin olmamama ihtimalini dile getiren Kenan Yavuz isimli balıkçı "İlk gün olmasına rağmen bereketli. Gırgırlar 200-300 kasa balık aldılar. İlk gün olmasına rağmen iyi. Balık daha büyüyecek, şişecek. Özellikle palamut açısından balıkçılığı bu sezon iyi görüyoruz, bereketli geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu yıl palamut bol, hamsi az olabilir. Palamutun olduğu yıl hamsi olmuyor. Palamutta etli ve doyurucu bir balık. Bu yıl herkes yiyecek yani. Pandemi sürecinde olduğumuz için bağışıklık sistemine de verimli bir balık. Protein açısından da değerli bir balık. Vatandaşlar bu yıl bol bol palamut yiyecek Allah nasip ederse" dedi.

Bir başka balıkçı esnafı Müstekim Hızır ise "Umutluyuz, inşallah bu yıl vatandaş kaliteli ve iyi bir fiyata balık yiyecek. Fiyatları ilk gün olmasına rağmen iyi. Deniz bu yıl bereketi ile geldi diyebilirim. İnşallah vatandaşlar da bundan en iyi şekilde yararlanır. Hem bizle hem de vatandaş bundan en iyi şekilde yararlanırız" ifadelerini kullandı.

Bu yıl vatandaş Allah'ın izniyle balığa doyacak

Bu yıl her kesimden vatandaşın balığa doyacağını dile gtiren Sami Öz de "Valla işaretler iyi. Sezonun ilk günü olmasına rağmen baya bir balık geldi. Karradeniz'de balık var. Trabzon, Giresun olsun, Samsun olsun, burası olsun, Artvin'in Hopa ilçesi olsun iyi bir balık avlandı. Denizde balık var. Bu yıl vatandaş Allah'ın izniyle balığa doyacak. Garibanı da yiyecek, zengini de yiyecek, fakiri de yiyecek" şeklinde konuştu.

Rizeli balıkçılar: 'Bu yıl vatandaş balığa doyacak'

Kaynak: İHA

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