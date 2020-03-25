Rizeli baba sahilde gezmek isteyen kızı için bisiklet keyfini eve taşıdı
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Ardeşen, Rize, Kültür Sanat

Rizeli baba sahilde gezmek isteyen kızı için bisiklet keyfini eve taşıdı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında günlerini evinde geçiren Muhittin Yarıcı, bisikletle sahile gitmek isteyen kızını evde bisiklete bindirebilmek için düzenek kurdu.

25.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:00
Rizeli baba sahilde gezmek isteyen kızı için bisiklet keyfini eve taşıdı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında günlerini evinde geçiren Muhittin Yarıcı, bisikletle sahile gitmek isteyen kızını evde bisiklete bindirebilmek için düzenek kurdu.

Yarıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkmadıklarını ancak kızı Irmak'ın sahile gidip bisiklete binmek istediğini söylemesi üzerine çözüm arayışına girdiğini belirtti.

Bisikletini evde kullanabilmek için düzenek kurduğunu ifade eden Yarıcı, şunları söyledi:

"Bisikletin tekerleklerinin dönmesi için 70'lik PVC boru kullandım. Bunların içerisine bilye koyarak tahta kasnak ile birleştirdim. Bilye ve boru ile bisikletin olduğu yerde hareketini sağladım. Böylece kendi 'roller ve trainer'ımızı yaptık. Evde rahatlıkla kullanıyoruz."

Yarıcı, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmadıklarını kaydederek, "Evde hayat olduğunu göstermek için kendi alternatiflerimizi oluşturuyoruz. Farklı aktiviteler yapıyoruz. Bizim için de keyifli bir deneyim oldu. Evde hayat olduğunu göstermiş olduk." diye konuştu.

Yarıcı'nın sosyal medya hesabında, kızıyla, kurduğu düzenek üzerinde bisiklet sürdüğü görüntüler büyük beğeni kazandı.

Yarıcı, kızı Irmak ile herkese "Evde kal Türkiye" çağrısı da yaptı.

Kaynak: AA

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Manşet

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