Rize Ziraat Odası, yaş çay taban fiyatının desteklemeyle 4,40 lira olmasını istedi
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Rize Ziraat Odası, yaş çay taban fiyatının desteklemeyle 4,40 lira olmasını istedi

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize Ziraat Odası, yaş çay taban fiyatının desteklemeyle 4,40 lira olmasını istedi

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, bu yıl yaş çay kilogram taban fiyatının, desteklemeyle 4 lira 40 kuruş olmasını istediklerini belirtti.

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, bu yıl yaş çay kilogram taban fiyatının, desteklemeyle 4 lira 40 kuruş olmasını istediklerini belirtti.

Paliç, yaptığı yazılı açıklamada, 2020'de yaş çay taban fiyatının desteklemeyle 3 lira 40 kuruş olduğunu anımsattı.

Geçen yıl ülke genelindeki tüm tarım ürünlerine yapılan artışın yaş çaya yansıtılmadığını, en düşük artışın yaş çaya uygulandığını savunan Paliç, şunları kaydetti:

"Bu nedenle hayat şartları başta olmak üzere gübre artışlarıyla birlikte birçok unsur göz önünde bulundurulunca yaş çaya yapılacak artış üreticiyi de memnun etmelidir. Desteklemeler dahil yaş çayın kilogramına 4 lira 40 kuruş fiyat talep ediyoruz. Ayrıca 6 yıldır artış yapılmayan destekleme ücretinde de üreticiyi memnun edecek bir artışın yapılmasını da talep ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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