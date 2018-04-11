Rize Ziraat Odası, Yaş Çay Fiyatının 2 Lira 60 Kuruş Olmasını İstedi

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, yaklaşan yaş çay sezonu öncesi açıklanacak olan çay fiyatı ile ilgili açıklama yaptı. Paliç, 2017 yılında 2 lira olan yaş çay fiyatının 2018 yılında destekleme ile beraber 2 lira 60 kuruş olmasını talep ettiklerini söyledi.

Rize Ziraat Odası Meclisi'nde çay fiyatı konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, 'Talebimiz destekleme ile beraber 2 lira 60 kuruştur. Bakanımıza Rize'ye gelişinde bu talebimizi iletmiştim. Geçen sene ne yazık ki çay sezonu başlamasına rağmen çay fiyatı belli değildi. Bu sezon bunun olmaması için siyasilerimiz aracılığı ile bakanımızın çay sezonu başlamadan çay fiyatını açıklamasını talep ediyoruz. Geçen sezon çayını satan ve alan çay fiyatını bilmiyordu.' dedi.

Rizeli vatandaşlar ise çay parası ile geçinemediklerini söyleyerek, çay fiyatının 3 lira olmasını istediler.