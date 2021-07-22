Rize yine sele teslim oldu
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Rize yine sele teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dereler taştı, yollarda hasar oluştu.

Dereler taştı, yollarda hasar oluştu..

Doğu Karadeniz'i yine sel vurdu..

Geçtiğimiz günlerde sel felaketiyle karşı karşıya kalan Rize'de, devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçelerde

ulaşımı sağlayan bazı yollar derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı..

Selin vurduğu Fındıklı da yolun kenarında ki bir ev mahalle sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi. Evin karşısına çekilen bir iple tutunarak geçenler zor anlar yaşadı...

Sel afeti Artvin'in Arhavi ilçesini de vurdu.. Sel sularına kapılan bir kişi kayboldu..

İlçe merkezinin büyük bölümünde yollar sular altında kalırken, Arhavi deresi taştı.. Çok sayıda köye ise heyelanlar

nedeniyle ulaşım sağlanamıyor..

ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu..

Rize yine sele teslim oldu
Rize yine sele teslim oldu
Rize yine sele teslim oldu
Rize yine sele teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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