RİZE Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de kırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

RİZE Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de kırıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de kırıldıMETEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de bu yıl kış mevsimi sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de ölçüldü.

Dışişleri, AB bildirgesini memnuniyetle karşıladı: 23 ve 24. fasılların açılmasını bekliyoruz
Dışişleri, AB bildirgesini memnuniyetle karşıladı: 23 ve 24. fasılların açılmasını bekliyoruz
Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı: Kalınlık 40 cm'yi bulacak
Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı: Kalınlık 40 cm'yi bulacak

Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de kırıldı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de bu yıl kış mevsimi sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de ölçüldü. Kent sakinleri yağmurun şehrinde yağmuru özledikleri bir kış geçirdiklerini söyledi.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kış ayına ilişkin istatistik veriler yayınladı. Buna göre kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile son 50 yılın en sıcak 3'üncü kış mevsimi yaşandı. Aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış döneminde en yüksek sıcaklık ise 27 dereceyle Rize'de kayıtlara geçti. Kent sakinleri yağmurun şehrinde yağmuru özledikleri bir kış geçirdiklerini söyledi.

'KIŞI YAZ GİBİ YAŞIYORUZ'

Musa Kasar, "Artık mevsimler kayıyor. Kışın sıcak günlerin ardından artık sıcaklık başlaması gerekirken kış mevsimini şimdi yaşıyoruz" dedi.

Zübeyde Bakar da 'Bu kış çok sıcak geçti, şimdi Mart ayında kışı yaşamaya başladık. Şehir merkezinde yağmur etkisini gösteriyor, yükseklerde ise kar yağışı var. Kış mevsiminde geçen güneşli günlerde yağmuru görmediğimiz zamanlar oldu" diye konuştu.

Huriye Mert ise "Eskiden kış aylarında 1 buçuk metre kar yağardı, çoluk çocuk karın keyfini çıkarırdık. Yüksek kesimlere yağıyor ama şehir merkezlerinde kar göremiyoruz. Bu kış, yaz mevsimi gibi güneşli günler geçirdik. Artık kışı da yaz olarak yaşıyoruz, yazıda yaz yaşıyoruz. Kuraklık olmasından çok korkuyorum" dedi.

RİZE Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de kırıldı
RİZE Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de kırıldı
RİZE Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de kırıldı
RİZE Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de kırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: RİZE Yılın kış sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize'de kırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 09:04:13. #1.16#
title