Rize Yer Altından 72 Derece Çıkan Su, Şifa Dağıtıyor

Yer altından 72 derece çıkan su, şifa dağıtıyor

Rize'nin İkizdere ilçesinde yer altından 72 derece olarak çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitesi olarak gösterilen termal su, şifa dağıtıyor. Suyun yapılan analizlerinde romatizmal hastalıklar başta olmak üzere bir çok hastalığın tedavisinde tamamlayıcı unsur olduğu belirlendi. Karla kaplı bölgeye gidenler, doğa yürüyüşü yapıyor, termal otelde şifalı suya giriyor.

İkizdere ilçesi Ilıca köyünde yer altından 72 derece olarak çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitesi olarak gösterilen termal su kaynağı, şifa dağıtıyor. Sağlık Bakanlığı'nca yaptırılan su analizlerinde; sodyum bikarbonatlı florlü termomineralli suyun romatizmal hastalıklar başta olmak üzere kronik bel ağrıları, eklem rahatsızlıkları, beyin ve sinir cerrahisi sonrası hareketsiz kalanlar ile nörolojik ve stres rahatsızlıkları ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabileceğine yer verildi. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlayan RİDOS Termal Oteli'ne gelenler hem tatil yapıyor, hem de suya girip, şifa buluyor. Kaplıca otelinin yer aldığı ve kar yağışı ile eşsiz bir güzelliğe bürünen İkizdere Vadisi'nde kart postallık görüntüler oluştu.

'MİNERAL ORANI ÇOK YÜKSEK'

Ridos Termal Otel Genel Müdürü Cemal Akın, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük termal tesisi olan otelin 350 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek Havuzlarımızın tamamı kaplıca termal suyu içermektedir. Otelimiz hem doğa turizmi hem de sağlık turizmini bir arada barındıran nadir otellerden biridir. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı testler sonucunda suyumuzda yer alan mineral zenginliği sonucunda dünyanın en önemli kaplıca otelleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla bir çok devlet adamını, bir çok protokolü, bir çok kraliyet ailesini ağırlamaktayız. Yaz sezonunda yurt dışından gelen misafirlere zor şartlar altında oda verebilmekteyiz. En önemli detaylardan biri de otelimiz Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı devlet hastanelerinden sevkli gelen hastalar, bizim kaplıca termal havuzlarımızda tedavi olabilmekteler, devlet gerekli ödemeleri yapmaktadır dedi.

'RAHATLIYORSUNUZ'

Kaplıca oteline gelen Özer Bahçekapılı, 'Buraya gelme nedenim 1998 yılında bir depresyon hastalığı geçirdim. Doktorlar bize burayı tavsiye etti. Buraya geldim ve çok fayda gördüm. Onun için 20 yıldır her ay 2 defa geliyorum, ekibimle de yılda 1 hafta geliyoruz. Burası benim hastalığımı yenmemde çok etkili oldu, herkese tavsiye ederimö dedi.

Sevim Baş ise '5-6 yıl önce buranın çok faydalı olduğunu öğrendim, birkaç arkadaş grup halinde geldik. Doktorlar bir çok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Burada termal havuzlara giriyoruz, doğa manzarası çok güzel. Personel bize çok iyi davranıyor. Özellikle hastalık noktasında bir numara, havuza giriyorsunuz, rahatlayıp çıkıyorsunuzö diye konuştu.

'CİLDE ÇOK İYİ GELİYOR'

Kübra Kazas da Buraya ilk gelişim. Gelenlerin iyileştiğini duydum, bu yüzden tercih ettim. Girdiğimde vücudumdaki bazı ağrıların gittiğini hissettim, vücuduma iyi geldi. Havuzdan çıktıktan sonra daha dinç ve zinde olduğumu fark ettim. Doğasıyla ve termal havuzlarıyla tercih edilecek bir yer, tavsiye ediyorumö dedi.

Termal suyun cilde çok iyi geldiğini anlatan Gülen Şimşek, 'Havuzları çok güzel, cilde çok iyi geliyor. Hepsinin faydasını gördüm. Ben hem gezmek için hem de faydası var mı gerçekten görelim diye geldim ve faydasını gördüm. Ellerimde uyuşmalar vardı, onlar geçti, eklem ağrılarım geçti. Zinde hissettim kendimi. Herkese tavsiye ediyorumö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA