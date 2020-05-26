Rize'ye gelen çay üreticilerinin 10'unda virüs tespit edildi
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Rize'ye gelen çay üreticilerinin 10'unda virüs tespit edildi

RİZE Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla memleketlerine gelen yaklaşık 7 bin kişiye yapılan testlerin sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi.

Rize'ye gelen çay üreticilerinin 10'unda virüs tespit edildi
26.05.2020 22:07 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:10

RİZE Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla memleketlerine gelen yaklaşık 7 bin kişiye yapılan testlerin sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi. Vali Çeber, "Şu ana kadar çay müstahsil olarak gelenlerden 7 bin civarı test yaptık 4 bin 500 kadarının sonucu geldi; 10 pozitif vaka var" dedi.

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor. Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak, Rize'ye giriş yapan üreticilere, çay bahçesine girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde 'Covid-19' testi yapılmaya başlandı. 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü İl Pandemi Kurulu'nca oluşturulan ekipler de başlattığı numune alma çalışmalarını sürdürüyor. 3'erli gruplar halinde dolaşan 110 kişilik sağlık ekibi, Rize'de 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde tarama yaparak, il dışından gelen üreticiler ile birlikte başka şehirden gelen çay işçilerinden numune alıyor. Numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı'na gönderiliyor.

10 VAKA SAPTANDI

Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla memleketlerine gelenlere uygulanan test çalışmalarının sonuçlarına ilişlin bilgi verdi. Vali Çeber, "Şu ana kadar çay müstahsil olarak gelenlerden 7 bin civarı test yaptık 4 bin 500 kadarının sonucu geldi; 10 pozitif vaka var" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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