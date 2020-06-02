Rize'ye gelen çay üreticilerine yapılan testlerin sonucu belli oldu
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Rize'ye gelen çay üreticilerine yapılan testlerin sonucu belli oldu

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize'ye gelen yaklaşık 11 bin 37 yaş çay üreticisine test yapıldığını, 22 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

02.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:14

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize'ye gelen yaklaşık 11 bin 37 yaş çay üreticisine test yapıldığını, 22 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Çeber, Valilik önünde düzenlediği basın toplantısında, kente gelen çay üreticilerine yapılan Kovid-19 test sonuçları hakkında bilgi verdi.

Çay üreticilerinin 20 Mayıs'tan itibaren Rize'ye gelmeye başladığını hatırlatan Çeber, "Rize'ye gelmek için başvuru yapan 41 bin kişiden 30 bin kişi ilimize geldi. Bundan sonra çay üreticisi olarak gelecek kişinin olacağını değerlendirmiyoruz. Çünkü yaş çay sezonunun sonu yaklaşıyor." dedi.

Çeber, Rize'ye gelen herkesin, kontrol noktasındaki sağlık ekipleri tarafından sağlık taramasından geçtiğini belirterek, "Sağlık ekiplerimiz, ilimize gelenleri evlerine ulaştıkları andan itibaren 14 gün boyunca takip etti ve takip etmeye devam ediyor. Genel anlamda Rize'de yaşayan hemşehrilerimiz ve il dışından gelen çay üreticilerimiz uyum gösterdi." diye konuştu.

Kente gelen tüm çay üreticilerinin taramalarını yapmaya gayret ettiklerini dile getiren Çeber, şunları kaydetti:

"Gelen her bir aileden bir kişiye yaklaşık 110 sağlık ekibimiz tarafından bir haftalık süre içerisinde Kovid-19 testi uygulandı. Yaklaşık 11 bin 37 test yapıldı. Bu sabah itibari ile test sonuçlarımız geldi. Son gelen testler sonucu 22 pozitif vakamız meydana geldi. Bu 22 vatandaşımızın her biri, hastahanede ve tedavi altına alındı. Bunların yakını olan karantina ve gözlem altında aldığımız 202 hemşehrimiz var. Onların da evde takipleri ve testleri yapılıyor. Onların içinde testleri henüz pozitif çıkan olmadı. Biz her türlü hazırlığımızı yapmıştık. Biz bu sayının çok yüksek olabileceğini de düşünmüştük. Duamız hiç pozitif çıkmamasıydı. Ortaya çıkan sonuç kontrol edebileceğimiz bir nokta. Takibimiz alanda da devam ediyor. Sağlık ekiplerimiz fedakarca çalışmaya devam ediyor."

Çeber, bundan sonra riski yüksek meslek gruplarında sağlık ekipleri tarafından taramaların başlayacağını belirterek, "Kuaförler, berberler, kuryeler, toplu taşıma şoförlerimiz, garsonlarımız ve market çalışanlarımıza yönelik testler yapılıyor." diye konuştu.

Yurt dışından işçi gelmediği için yaş çay kalitesinde çok ciddi bir artış olduğunu kaydeden Çeber, vatandaşların bir şekilde çay tarlasına döndüğünü ve bunun devamının da arzu edildiğini dile getirdi.

Çeber, bugün saat 17.00 itibari ile Karadeniz Sahil Yolu Trabzon-Rize şeridinde kurulan kontrol noktasını kapatacaklarını, il sınırları içerinde bulunan Alipaşa, İkizdere ve Fındıklıda uygulamaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Rize'ye gelen çay üreticilerine yapılan testlerin sonucu belli oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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