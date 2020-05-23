Rize'ye gelen çay üreticilerine ve işçilerine Kovid-19 testi yapılıyor
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Rize'ye gelen çay üreticilerine ve işçilerine Kovid-19 testi yapılıyor

Rize'ye gelen çay üreticilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında test yapılmaya başlandı.

23.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:11

Rize'ye gelen çay üreticilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında test yapılmaya başlandı.

İl Pandemi Kurulunca oluşturulan 110 kişilik ekip, karantinadaki çay üreticilerinin bulundukları köy ve mahallelerde çalışmaya başladı. Üç kişilik gruplar halinde dolaştıkları mahalle ve köylerdeki camilerin hoparlöründen anons yaptıran ekipler, il dışından gelen ailelerden birer kişiye açık alanda testi uyguluyor.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, müdürlük binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'de çay tarımının başladığını söyledi.

Çay üreticilerinin kente gelmeye devam ettiğini belirten Tepe, "Bugüne kadar ilimize yaklaşık 14 bin kişi giriş yaptı. Bu sayının 30 bini aşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Tepe, salgın sürecinde verilen mücadele sayesinde Rize'nin iyi bir noktaya geldiğini vurgulayarak, "Bunu da korumak istiyoruz. Bu kadar kişi, kısa süre içinde ilimize gelmiş olacak. Biz tedbir almayı gerekli gördük. Bir yandan tedbir alırken diğer taraftan üreticilerin çay toplamasını da engellemek istemedik." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 testi işçilere de uygulanacak

Çay tarımının kısa bir zamanda yapılması gerektiğini vurgulayan Tepe, bu amaçla kente gelen ailelerden birer kişiye Kovid-19 testi yapılacağını aktardı.

Tepe, yaklaşık 5-6 bin kişiye test yapılacağını, bu amaçla da üreticilerin bulundukları yerlere giden yaklaşık 110 kişilik ekibin testleri uygulamaya başladığını belirtti.

Kovid-19 testinin işçilere de uygulanacağını ifade eden Tepe, "Amacımız ilimize gelmesi muhtemel olan virüsü topluma temas etmeden yakalayıp önünü kesmek, vatandaşlarımızı korumaktır. Çabamız bu yönde." dedi.

Tepe, test için alınan örnekleri Ankara'ya gönderdiklerini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok sayıda test yapacağımız için ilimizde veya komşu illerde bunu yapma imkanımız yok. Test sonuçları Ankara'da değerlendirilecek. Sonuçları da vatandaşlarımıza bildireceğiz. Test sonucu negatif gelen vatandaşımız ve aileler çay tarımına başlayacaklar. Testlerini yaptığımız kişiler, ailelerinin ihtiyaçlarını marketlere gidip karşılayacaklar. Bölge insanımız bu konuda çok duyarlı, bizlere yardımcı oluyorlar. Ciddi anlamda bugüne kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık."

Rize'ye gelen çay üreticilerine ve işçilerine Kovid-19 testi yapılıyor

Kaynak: AA

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