Rize'ye gelen çay üreticilerine Kovid-19 testi yapıldı Rize Valisi Kemal Çeber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, çay üreticisi olarak kente gelenlere 7 bin civarında test yapıldığını, 10 pozitif vaka tespit edildiğini bildirdi.

Rize Valisi Kemal Çeber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, çay üreticisi olarak kente gelenlere 7 bin civarında test yapıldığını, 10 pozitif vaka tespit edildiğini bildirdi.

Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, "Şu ana kadar çay müstahsili olarak gelenlerden 7 bin civarı test yaptık, 4 bin 500 kadarının sonucu geldi. 10 pozitif vakamız var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA