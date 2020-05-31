Rize'ye gelen çay üreticileri ve işçilerine Kovid-19 testi yapılmaya devam ediliyor
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Rize'ye gelen çay üreticileri ve işçilerine Kovid-19 testi yapılmaya devam ediliyor

Rize'ye gelen çay üreticileri ve işçilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan test çalışmaları sürüyor.

31.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:57

Rize'ye gelen çay üreticileri ve işçilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan test çalışmaları sürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan 70 ekip, ikinci etap tarama çalışmaları kapsamında karantinadaki çay üreticilerinin bulunduğu köy ve mahallelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sağlık ekipleri, 3'er kişilik gruplar halinde gittikleri mahalle ve köylerde muhtarlar aracılığıyla il dışından gelen ailelerden birer kişiye açık alanda test uyguluyor.

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Selma Hüsnüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi.

İl dışından gelen yaş çay üreticilerine test yaptıklarını ifade eden Hüsnüoğlu, "Bu konuda vatandaşlarımız bize yardımcı oluyor. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Veliköy Muhtarı Muhammet Kopuz ise İstanbul'dan yaklaşık 35 kişi geldiğini belirterek, "Yapılan test sonuçları itibarıyla ne köyümüzde ne de yakın köylerde herhangi bir vakaya rastlanmadı. Bundan sonra da inşallah rastlamayız. Temennimiz bu." diye konuştu.

Mahalle ve köylere il dışından gelenleri tespit ettiklerini kaydeden Kopuz, "Gelenleri İl Sağlık Müdürlüğüne bildiriyoruz. Sağlık ekiplerimiz de gelip testlerini yapıyor." ifadesini kullandı.

Rize'ye gelen çay üreticileri ve işçilerine Kovid-19 testi yapılmaya devam ediliyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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