Rize'ye gelen çay üreticileri ve işçilerine Kovid-19 testi yapılıyor
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Rize'ye gelen çay üreticileri ve işçilerine Kovid-19 testi yapılıyor

Rize'ye gelen çay üreticilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında test yapılmaya devam ediliyor.

Rize'ye gelen çay üreticileri ve işçilerine Kovid-19 testi yapılıyor
28.05.2020 12:19 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:56

Rize'ye gelen çay üreticilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında test yapılmaya devam ediliyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan 70 ekip, ikinci etap tarama çalışmaları kapsamında karantinadaki çay üreticilerinin bulundukları köy ve mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık ekipleri, 3'er kişilik gruplar halinde gittikleri mahalle ve köylerde, muhtarlar aracılığıyla il dışından gelen ailelerden birer kişiye açık alanda test uyguluyor.

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Ümmü Sıla Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il dışından gelen çay üreticilerine test için sahada olduklarını söyledi.

Vatandaşların il dışından gelmeye devan ettiğini belirten Uçar, bugüne kadar her aileden bir kişi olmak üzere yaklaşık 8 bin kişiye test yapıldığını ifade etti.

Uçar, arife gününden itibaren devam eden birinci etap tarama çalışmalarını tamamladıklarını, bugün ikinci aşamasında olduklarını kaydederek, "Pazar günü de ikinci tarama çalışmalarını tamamlamış olacağız. 1 Haziran'dan itibaren gelen vatandaşlarımıza ise 14 günlük sosyal izolasyon kuralları uygulanacaktır." dedi.

Elmalı köyü muhtarı Mehmet Salih İşyar ise köyüne il dışından yaklaşık 400 kişinin geldiğini belirterek, "Gelen vatandaşlarımızı tek tek arıyoruz. Zaten bizim kontrolümüzde oluyor. Gelenleri kayıt altına alıyoruz. Sağlık ekiplerimiz de köyümüze gelip numuneleri alıyor." dedi.

Köyünde herhangi bir vakaya rastlanmadığını dile getiren İşyar, bundan sonra da olmamasını temenni etti.

İstanbul'dan ailesiyle gelen Sultan Satır da, "Çay toplamak için geldim. Geldik, testimizi olduk. Çalışmalar çok güzel. Emeği geçen herkes teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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