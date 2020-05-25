Rize'ye gelen 6 bin 420 çay üreticisine Kovid-19 testi yapıldı Rize'ye diğer illerden gelen 6 bin 420 çay üreticisine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında test yapıldığı bildirildi.

Rize'ye diğer illerden gelen 6 bin 420 çay üreticisine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında test yapıldığı bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İl dışından gelen çay üreticilerimize yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 110 ekip ile başlatılan taramaların ikinci gününde 1851 numune alındı. İki gün sonunda toplamda 6 bin 420 numune alarak rekor kıran cefakar sağlık ordumuza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA