Rize'ye 3 bin 500 doz TURKOVAC aşısı gönderildi

RİZE (AA) - Sağlık Bakanlığı tarafından Rize'ye 3 bin 500 doz yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC gönderildi.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Şubat 2022 Pazartesi gününden itibaren sadece Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde randevulu şekilde aşı yapılacağı belirtildi.

TURKOVAC aşısının daha önce hiç aşı olmayanlar için ilk doz, farklı aşı olanlar için ise hatırlatma dozu olarak rahatlıkla yapılabileceği vurgulanan açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizin zemin kat poliklinik girişinde bulunan aşı uygulama alanında başlanacak olan TURKOVAC aşısı için vatandaşlarımız Merkezi Hastane Randevu Sistemi veya e-nabız üzerinden randevularını oluşturabilmektedir." denildi.