Rize'ye 25 doktor kadrosu açıldı
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Rize'ye 25 doktor kadrosu açıldı

25.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:20
Rize'ye 25 doktor kadrosu açıldı

Rize Sağlık Müdürlüğü, 25 doktor kadrosunun açıldığını bildirdi.

Rize Sağlık Müdürlüğü, 25 doktor kadrosunun açıldığını bildirdi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlıkça uzun yıllar sonra çocuk nöroloji ve çocuk kardiyoloji uzmanı münhal kadrosunun açıldığı belirtildi.

Açıklamada, 97. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 1 gastroenteroloji uzmanı, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 çocuk kardiyoloji uzmanı ve 1 çocuk nöroloji uzmanı kadrosu açıldığı kaydedildi.

Rize Devlet Hastanesine 1 tıbbi patoloji uzmanı ile 1 enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı kadrosu açıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaçkar Devlet Hastanesine 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı kadrosu açılmıştır. Rize'ye 10 uzman tabibin yanı sıra Kaçkar Devlet Hastanesine 5 tabip, Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesine 5 tabip, Fındıklı Devlet Hastanesine 2 tabip ile Merkez Toplum Sağlığı Merkezine 1 tabip, İkizdere Hakkı Emine Ekşi İlçe Devlet Hastanesi 1 tabip ve Kalkandere Şaban Cengiz İlçe Devlet Hastanesine 1 tabip olmak üzere toplam da 15 tabip kadrosu açılmıştır. 97. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile boş kadrolara yapılacak tercihler sonucunda ataması yapılacak olan doktorlar mart ayı içerisinde Rize'ye gelerek göreve başlayacaktır. Memleketimize büyük yararı olacak bu uzman ve tabiplerimizin ilimize kazandırılmasına yoğun destek ve gayret gösteren herkese teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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