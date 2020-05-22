Rize'ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi
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Rize'ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, memleketlerine gelmeyi sürdürüyor.

Rize'ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi
22.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:54

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, memleketlerine gelmeyi sürdürüyor. Rize'ye 2 günde gelen 9 bine yakın çay üreticisi, evlerinde karantina süreçlerini geçiriyor.  

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat başladı. Çay tarımında, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen üreticilerin de kente girişlerinin yasaklanması ile bir süre önce işçi arayışı başladı. İçişleri, Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıkları koordinesinde, 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılar sonunda çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 

2 GÜNDE 8692 ÜRETİCİ GELDİÇay üreticileri de İçişleri Bakanlığı'na başvurarak, izin belgelerini aldı. 4 ilde başvuru sayıları 50 bine ulaşan çay üreticileri, çarşamba gecesinden itibaren memleketlerine gelmeye başladı.  Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun il sınırlarında da üst düzey önlemler alındı. İl sınırlarında polis ve jandarma ile sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirilen üreticiler, bir hafta süreyle evlerinde karantinaya alındı. Rize'ye gelmek için başvuran 30 bin 150 dolayında üreticiden 8692'si,2 günde 3202 araçla ile kente geldi.3'ÜNCÜ GÜNDE GELİŞLER SÜRÜYORÇay üreticilerin memleketlerine dönüşleri, 3'üncü günde de sürüyor. Trabzon-Rize sınırındaki kontrol noktasında, araç kuyrukları oluştu. Büyükşehirlerden özel araç ve otobüslerle gelenlerin ateşleri ölçülüyor. Uymaları gereken kuralları içeren 14 maddelik taahhütname imzalatılıyor. Üreticiler de kentteki evlerinde 7 gün karantinada kalıyor. 50 bine yakın üreticinin gelişlerinin bayram tatili sürecinde de süreceği belirtildi.  'İZNİMİZİ ALDIK, GELDİK'İstanbul'dan gelen Nazım Emek, "Çay için düştük yollara çayımızı toplayacağız, çayı olanın bölgeye ulaşması için devletimizin gerekli izni vereceğini inanıyorduk, aldık izinlerimizi ve çaylığımıza geldik" dedi.Halim Kömürcü ise "Devletimiz bizim sağlığımızı koruyabilmek için her yönden çare arıyor. Kente girince karantinamız var, hem kendi sağlığımızı hem çevremizdekilerin sağlığını korumak için verilen talimatlara uyacağız" diye konuştu.

Naciye Çalışkan da "Bu hastalık çıktığında İstanbul'daydım. O yüzden 3 aydır memleketime gelemedim. Yollar açıldı memleketimize geldik, şimdi çay toplayabilmek için çareler arayacağız. Burada tabii karantinaya gireceğiz, bu karantina şart, yoksa başkalarına bulaştırırız eğer bizde varsa" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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