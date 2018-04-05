Rize Yaylaları Ziyaretçilerini Bekliyor-Hd

Rize yaylaları ziyaretçilerini bekliyor

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile erken gelen baharla birlikte yaylalar yeşil örtü ile kaplanmaya başladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde mayıs ayının ortalarında başlayan yayla sezonu bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile erken başladı. Doğu Karadeniz yaylaları muhteşem güzellikteki doğal tabiatı ile ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. Yaylaların yanı sıra göller, şelaleler, vadiler ve akarsuları ile yeşilin bin bir tonunu barındıran yaylalar her yıl yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Çiçeklerin açmaya, yeşil örtünün yerini almaya başladığı yaylalarda baharla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, turizmde trendin doğa ve kültüre dayalı olarak değiştiğini belirterek, yerli ve yabancı turistler için Doğu Karadeniz Bölgesinin cazibe merkezine dönüştüğünü söyledi. Bölgenin eşsiz bir doğaya sahip olduğunu ifade eden Hocaoğlu, Yazın yaylalarımızı, vadilerimizi ziyaret eden insanların çoğu gördükleri manzaralardan etkileniyor ve bu eşsiz doğayı birde kışın görmek için burayı ziyaret ediyorlar. Bu Rize'nin bir zenginliğidir. Her mevsim farklı renklere sahip bir senfoni gibi. Kışın beyazın tonlarını yazın da yeşilin binlerce tonlarını ziyaretçiler görebilmekte. Bu anlamda bölgemizi sadece bir mevsimde ziyaret etmenin yeterli olmadığını düşünüyorum. Ulaşım konusunda Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediyeler çok hassas, özellikle ana yollar üzerinde ulaşım her mevsim sorunsuz bir şekilde sağlanıyor. dedi.

'İLİMİZ DOĞAL KLİMAYI ANDIRIYOR'

Yazın en sıcak dönemlerde Rize'nin yaylalarının doğal klima vazifesi gördüğünü ifade eden Hocaoğlu, şöyle dedi. Yaz aylarında her mevsimi Kaçkarlarda görmek mümkün. Biraz yürüyerek dolu ve kar görülebilir. Genel atmosfer mikro klimayı andırıyor. Şehir merkezinden yarım saat yukarılara çıktığınızda su ve yeşil doğayla yolculuk ediyorsunuz. Rize eşsiz bir turizm destinasyonuna sahip. Su hayat veren hayatın parçası ve yeşile de hayat veriyor sizde Rize'de onunla yolculuk yapıyorsunuz. İnsanlarda bu keyfi yaşamaya ilimize geliyor. Turizmde trendler değişmeye başladı. Artık farklı destinasyonlar tercih ediliyor. Bu anlamda ilimizde gezmeyi sevenlere, fotoğraf çekenlere, yürüyüş yapmak isteyenlere, doğa severlere farklı alternatifler sunuyor. Her geçen günde ilginin arttığını gözlemliyoruzö dedi.

YAYLACILIK GELENEĞİ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, büyük ve küçükbaş hayvanlarını daha iyi şartlarında besleyebilmek ve ot kesip stoklayarak kışlık saman ihtiyacını biriktirebilmek amacıyla orman örtüsünün sona erdiği 1000-1800 metre ve üzerinde yükseklikteki yaylalara Nisan - Mayıs ortalarında başlayan ve Ekim ayı sonuna kadar süren mevsimlik göç gerçekleştiriliyor. Yazları yaylalarda geçirenler doğal ürünlerle beslenme imkanı buluyor, çalıştıkları yaylalarda sürekli hareket ediyor. Yaz ayları boyunca çeşitli kültürel içerikli şenliklerin düzenlendiği yaylalar yerli ve yabancı turistlerinde ilgi odağı oluyor.