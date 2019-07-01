RİZE Yavru kırlangıçları iş yerinde besliyor

Yavru kırlangıçları iş yerinde besliyor

Rize'de yıkımı gerçekleştirilen binadaki kırlangıç yuvasını korumaya alan esnaf Muhammet Kurt (39), 3 yavru kırlangıça cımbızla kıyma yediriyor, şırınga ile su içirerek besliyor.

Atatürk Caddesinde iş yeri bulunan Muhammet Kurt, bitişiğinde yıkımı gerçekleştirilen binanın gövdesinde kırlangıç yuvalarını fark etti. Yuvayı alarak kendi iş yerinin önüne koyan Kurt, yavruların annelerinin gelmesini bekledi. Ancak, yavruların anneleri ortaya çıkmadı. Yavru kırlangıçları iş yerine getiren Kurt, kuşlara cımbızla kıyma yediriyor, şırınga ile su içirerek besliyor.

Kırlangıç yavrularının annelerine ulaşamadığını anlatan Muhammet Kurt, İnternetten kırlangıçların beslenmesini araştırdım. Etçil hayvanlar olduğunu, annenin sinek ve böcekle yavruları beslediğini öğrendim. Sabah dükkana geldik 'sinek avalayalım' dedik. Sonra esnaf arkadaşlar bizimle 'iş yok sinek avlıyorlar? demesinler diye kasaptan kıyma aldık onu yediriyorum. Ara sıra su ve kuş maması veriyorumö dedi.

15 gündür kuşlarla beraber işyerinde çalıştıklarını söyleyen Kurt 'Çalışma ortamımızda devamlı beraberiz. Sabah 8, akşam 8 buradayız. Onlar masamızın bir kenarında biz işimizi yapıyoruz. Zaten 10 dakikada bir acıkıyorlar, bize kendilerini hatırlatıyorlar, yediriyoruz, seviyoruz. Tekrar işimize dönüyoruz. İşimizde neşe kattılar. Benim de 3 tane evladım var, bunlarda evladım gibi oldu. 30 güne kadar kanatlanıp uçarlar diye konuştu.

Kaynak: DHA