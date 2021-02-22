Rize ve Artvin için kar yağışı uyarısı
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Rize ve Artvin için kar yağışı uyarısı

22.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:02
Rize ve Artvin için kar yağışı uyarısı

Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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