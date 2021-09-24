Rize ve Artvin'de yarın sağanak etkili olacak

ARTVİN (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin için sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.