RİSKLİ 112 HANE TAHLİYE EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, ani sel, heyelan ve su taşkını uyarılarında bulunduğu yağışın başladığı Rize'de oluşturulan kriz merkezinde anlık veriler değerlendiriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, ani sel, heyelan ve su taşkını uyarılarında bulunduğu yağışın başladığı Rize'de oluşturulan kriz merkezinde anlık veriler değerlendiriliyor. Rize Valisi Kemal Çeber, başkanlık ettiği kriz merkezinde açıklamada bulundu, riskli 112 haneyi tedbir amaçlı tahliye ettiklerini duyurdu. Vali Çeber, bölge için 48 saat sürecek bir yağış olduğunu söyleyerek, 'Yaklaşık 10 gündür hemen hemen her gün afetle, selle mücadele ediyoruz. Malumlarınız 3-4 bakanımız sürekli Rize'de, Artvin'de oldu. Sayın cumhurbaşkanımız geldi, gitti. Bu 10 günlük periyodun arkasında aslında ilk biz afetin bütün acil müdahalelerini 2-3 gün içerisinde bitirdik. Son 2-3 gün de kalıcı imalatlara başlamıştık. Allah devletimize zeval vermesin. Bu çok büyük bir başarı olarak düşünüyoruz bunu ama bu gece sabaha karşı başlayacak ve yaklaşık 48 saat sürecek yeni bir yoğun yağış uyarımız vardı. Biz de buna karşı bütün tedbirlerimizi iki gündür planlıyoruz. Örneğin bütün ilçelerimiz dahil çok riskli olduğunu değerlendirdiğimiz tüm ilçelerdeki yoğun yağışın vuracağı yerlerdeki 164 haneden 112 haneyi tahliye ettik' dedi.

'KRİZ MERKEZİNDE KONUŞLANDIK'

Tahliyelerin tedbir amaçlı olduğunu kaydeden Vali Çeber, 'Bu geçici bir tahliye, tedbir tahliyesi. O bölgedeki araçları kaldırdık. Şunu söyleyebilirim; hemen hemen her kritik menfezimizin başında iş makineleri ve personellerimiz hazırda bekliyor. Buna Karadeniz Sahil Yolu da dahil. Örneğin sadece özel idare takviyelerle beraber 227 iş makinesi ve araçlarıyla sahada hazır bekliyor. Sabah saat 07.00 sularında şu anda bulunduğunuz kriz merkezinde biz konuşlandık. Gece boyunca takip ettik ama bu kriz merkezinde sayın Osman Aşkın Bak Bakanımız buradalar, AFAD'tan arkadaşlarımız var ve Rize ilindeki ilgili tüm kurumlardan çalışma gruplarımız, amirlerinin başkanlığında burada konuşlandı ve hepsi kendi sorumluluk sahalarıyla ilgili, takipleriyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Buradan koordine ediyoruz. Sayın İçişleri Bakanımız da Artvin Arhavi'de oradan durumu yönetiyor. Biz zaten şu ana kadar tahminlerle uyumlu bir süreç yürüyoruz. Yani öğlene kadar sahillerde şiddetli bir yağış bekliyorduk. Öyle de oldu' diye konuştu.

'ŞİDDETİNİN ARTMASI DURUMU VAR'

Yağışların düştüğü noktalara ilişkin bilgi veren Vali Çeber şunları söyledi:

'Rakamlandıracak olursak; Pazar ilçemizde 3-4 saatlik dilimde 31 kilogram, Ardeşen ilçemizde 17 kilogram civarında yağış aldık ve bu sahil bandında seyretti. Öğleden sonra 13.00 ile 21.00 saatlerini en kritik saat aralığı olarak değerlendiriyor uzmanlarımız. Çünkü hem o bulutların biraz daha toparlanıp içeriye gidip oradan yağış bırakması ve yukarıda yükseklerden suyun merkeze ve sahile dönme durumu var hem de yağışın şiddetinin artması durumu var. Dolayısıyla 13.00 ile 21.00 saatleri arasında biz ekstra teyakkuzda geçireceğiz. 21.00'dan sonra ise yarın öğleden sonralara kadar devam edecek ama 50 kilogramlar dolayında seyredecek bir yağış bekliyoruz. Bu anlamda en tecrübeli illerden birisi Rize. Vatandaşlarımız da bu noktada duyarlı. Tek tek vatandaşlarımıza mesaj sistemiyle, evlerinde yapılacak ziyaretlerle, muhtarlarımız aracılığıyla, camilerden yapılan anonslarla hepsini uyardık. Onlar da tedbirlerini aldı, biz de tedbirlerimizi aldık ve inşallah hasarsız ya da en az hasarla atlatmayı ümit ediyoruz'

'TÜM EKİPLER SAHADA'

Kriz merkezinde bulunan AK Parti Rize Milletteki Osman Aşkın Bak da, "Bölgede yoğun yağış uyarısı var. Tüm ekipler sahada. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz. İnşallah hasar almadan bu seli atlatacağız. Vatandaşlarımızın bundan sonra dere yataklarından uzak durmalarını istiyoruz? dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı