Rize ve Artvin'de 70 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize ve Artvin'de kar nedeniyle 70 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize'de aralıklarla devam eden yağış dolayısıyla İkizdere'de 18, Çamlıhemşin'de 16, Fındıklı'da 4 ve Ardeşen'de 1 üzere olmak üzere 39 köye ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarının ulaşıma yeniden açılması için İl Özel İdaresinden 73 personel çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Artvin

Artvin'in yüksek kesimlerinde de kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar dolayısıyla Borçka'da 11, Hopa'da 2, Ardanuç ve Şavşat'ta 5'er, Arhavi ve merkez ilçede ise 4'er olmak üzere 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolları açmak için İl Özel İdaresinden 15 personel, 10 iş makinesi yardımıyla çalışma yürütüyor.

Öte yandan, Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı. Çam ağaçlarıyla kaplı Kafkasör Yaylası'nda bazı vatandaşlar, kar topu oynayıp kızakla kayarak, kar ve doğanın keyfini çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı