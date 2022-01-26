Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli kar bekleniyor - Haberler
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Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli kar bekleniyor

Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli kar bekleniyor

Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli kar uyarısı yapıldı.

TRABZON (AA) - Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda bu akşam ve gece saatlerinden itibaren beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli kar (10-20 santimetre), iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli ve yoğun karın yarın akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, kar örtüsünün fazla olduğu yerlerde ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli davranılması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri

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