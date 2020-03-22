Rize Valisi'nden 'evde kal' mesajı Rize Valisi'nden 'evde kal' mesajıRİZE Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan görüntülü paylaştığı mesajında vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Rize Valisi'nden 'evde kal' mesajı

RİZE Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan görüntülü paylaştığı mesajında vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte tüm önlemlerin alındığını belirterek, sosyal medyadan görüntülü mesaj yayınladı. Rizelilere evde kalmaları yönünde uyarılarda bulunan Vali Çeber, "Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları ile evde kalıyoruz. Evde kal Türkiye, Evde kal Rize diyoruz. Bende çalışmalarımı mesai arkadaşlarımla online olarak evden yürütüyorum. Son gelen uyarı 65 yaş üzerindeki büyüklerimizin evden çıkmaması yönündeydi. Vefa sosyal destek guruplarımızı oluşturduk. Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte büyüklerimizin ihtiyaçlarını 112, 155 ve 156 hatlarından alıp gidermeye gayret edeceğiz. Bu noktada herkese iş düşüyor. Büyüklerinizi arayın ve evden çıkmalarının yasak olduğunu hatırlatın. Siz eğer mecbur kalır çıkarsanız onları telefonla arayarak ihtiyaçları var mı öğrenerek gidermeye yardımcı olun. Rize her zaman en güzelini yapar" dedi.

Kaynak: DHA