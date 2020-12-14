Rize Valisi Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber'in korona virüs testi pozitif çıktı
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Rize Valisi Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber'in korona virüs testi pozitif çıktı

14.12.2020 15:54 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:04
Rize Valisi Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber'in korona virüs testi pozitif çıktı

Rize Valisi Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber'in yeni tip korona virüs (Kovid-19) belirtileri göstermesi üzerine yaptırdıkları testlerin pozitif çıktığı öğrenildi.

Rize Valisi Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber'in yeni tip korona virüs (Kovid-19) belirtileri göstermesi üzerine yaptırdıkları testlerin pozitif çıktığı öğrenildi.

Rize Valisi Kemal Çeber, cuma günü Kovid-19 belirtileri üzerine yaptırdığı testin pozitif çıktığını ve eşi Neslihan Ayan Çeber ile tedavi sürecinin evde devam ettiğini kaydetti. Vali Çeber, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve önümüzdeki hafta tamamen iyileşmeyi ümit ettiğini kaydetti. - RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber'in korona virüs testi pozitif çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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