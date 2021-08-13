Rize Valisi Kemal Çeber, kentte Kovid-19 vaka sayılarının hızla arttığını açıkladı Açıklaması

Rize Valisi Kemal Çeber, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının son dönemde hızla artmaya başladığını söyledi.

Rize Valisi Kemal Çeber, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının son dönemde hızla artmaya başladığını söyledi.

Çeber, Valilik önünde düzenlediği basın toplantısında, salgın tehlikesinin henüz geçmediğini, sadece biraz rahatlama olduğunu ancak bu durumun da vatandaşlarda rehavet oluşturduğunu belirtti.

Sokaklarda yüzde 90'larda olan maske kullanımının son dönemde azaldığına dikkati çeken Çeber, maskenin biraz daha estetik bir ürünmüş gibi kola, bileğe ve çene altına takıldığını gördüklerini ifade etti.

Çeber, vaka sayılarının ülke genelinde olduğu gibi Rize'de de arttığını, bu nedenle rehavete düşmemek ve bu işin formülü olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmek gerektiğini vurguladı.

Yeni süreçte artık bir bilinmeyenle mücadele edilmediğini, herkesin alınacak tedbirler noktasında her şeyi bildiğini dile getiren Çeber, şu değerlendirmede bulundu:

"Artık herkes çok sıkıldı. Sosyal hayatımız, ticaretimiz artık insanların da sabrının zorlandığı noktalara geldiği için biraz daha vatandaş tedbir odaklı süreç yaşıyoruz. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu zaman bu işin üstesinden gelebileceğimize inandığımız bir süreç yaşıyoruz. Biz bu süreci aşılamalarla destekliyoruz. Kimsenin sürecin sonuna gelindiği gibi bir kanaate kapılmaması, maske, mesafe ve temizlik üçlüsünden vazgeçmemesi lazım. Rize özelinde de vakalarımız artıyor ve bizi tedirgin edecek seviyelere gelmeye başladı."

Çeber, aşılamada Rize'de 390 binlere yaklaştıklarını belirterek, "Bunun 190 bin doza yakını birinci doz aşı. 150 bin doza yakını da ikinci doz aşılar. Vatandaşlarımızın şöyle düşünmemesi lazım, 'Aşılama her şeyi çözmüyor', ikinci doz aşımızı da olana kadar kimse kendini tam olarak aşılandık diye görmesin." dedi.

Aşının hastalanma riskini azalttığının altını çizen Çeber, "Hastalandıktan sonra da süreci rahat atlatmamızı sağlıyor. Şu anda hastanelerimizde Kovid-19 nedeniyle tedavi olanların yüzde 90'ı hiç aşı olmamış ya da ikinci doz aşısını olmamış kişiler yani iki doz aşısını alıp da 'hastalandım' diye gelen çok az. Gelse bile hemen hemen semptomsuz bu süreci yaşıyor." diye konuştu.

Çeber, Rize'de aşılamada kümülatif oranda yüzde 60'lara yaklaşıldığını, günde ortalama 7 bin doz aşı yapıldığını söyledi.

Sıkıntının, 30 yaş altındakilerin aşılanma oranının düşüklüğü olduğunu ifade eden Çeber, bu kişilere mutlaka aşılanmaları gerektiği çağrısında bulundu.

Çeber, bundan sonra alınacak tedbir ve kısıtlamaların aşı olanların hakkını koruyacağını düşündüğünü dile getirerek, "Bu, benim kendi tahminim. Örneğin, Rizeliler aynı benim gibi Çaykur Rizespor'u çok severler. Eğer ki maçlara gelmek istiyorsalar mutlaka ikinci doz aşılarını tamamlamaları lazım." ifadelerini kullandı.

Vaka sayıları hızla arttığı için sağlık personelinin de zorlanmaya başladığına dikkati çeken Çeber, randevusu olanlar dışında hastanelere hasta kabul edilmediğini belirtti.

Çeber, bölgede çay ve fındık sezonunun sürdüğünü anımsatarak, "Tüm sağlık personelimiz izin almak istiyor ama biz onlara izin vermekte zorlanıyoruz. Neredeyse onların bu yasal ve insani haklarından taviz vermelerini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal