Rize Valisi Kemal Çeber'in babası vefat etti
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Rize Valisi Kemal Çeber'in babası vefat etti

Rize Valisi Kemal Çeber'in babası, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

08.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:06
Rize Valisi Kemal Çeber'in babası vefat etti

Valisi Kemal Çeber'in babası, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Çeber'in babası Bekir Çeber'in (73), tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün öğleden sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Bekir Çeber'in cenazesinin, memleketi Tokat'a götürülerek burada toprağa verileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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