Rize Valisi Kemal Çeber'in babası vefat etti
Rize Valisi Kemal Çeber'in babası, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Rize Valisi Kemal Çeber'in babası, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Çeber'in babası Bekir Çeber'in (73), tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün öğleden sonra hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, Bekir Çeber'in cenazesinin, memleketi Tokat'a götürülerek burada toprağa verileceği kaydedildi.