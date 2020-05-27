Rize Valisi Kemal Çeber: "İl dışından gelen 4 bin 500 kişiye yaptığımız test sonucunda 10 kişinin...
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Rize Valisi Kemal Çeber: "İl dışından gelen 4 bin 500 kişiye yaptığımız test sonucunda 10 kişinin...

Rize Valisi Kemal Çeber il dışından Rize'ye gelen 7 bin 800 kişiden 4 bin 500'ünün testinin sonuçlandığını ve 10 kişide korona virüs tespit edildiğini dile getirdi.

Rize Valisi Kemal Çeber:
27.05.2020 01:00 | Son Güncelleme: 27.05.2020 01:03

Rize Valisi Kemal Çeber il dışından Rize'ye gelen 7 bin 800 kişiden 4 bin 500'ünün testinin sonuçlandığını ve 10 kişide korona virüs tespit edildiğini dile getirdi.

Evinden canlı yayına katıldığı televizyon programında konuşan Rize Valisi Kemal Çeber, çay toplamak üzere il dışından Rize'ye gelebilmek için başvuruda bulunan 38 bin 700 kişi olduğunu ve başvuru yapanların 18 bininin geldiğini dile getirdi. Vali Çeber "4 günlük Bayram tatili süreci sokağa çıkma yasağı ile geçti. Biz çay bölgesi illeri olarak istisnası en bol illerdendik çünkü vatandaşımızın da bu yönde talepleri vardı. Süreç, çay sezonu ve ilimizin özellikleri bunu gerektiriyordu, ayni insanların çay bahçesinde olması gerekiyordu. Çay müstahsillerinin çay bölgesine gelişine kısıtlama getirilmişti ama 3 haftalık gelişmeler sonucu, ilimizde gerçekleşen gelişmelerde çok iyi noktaya geliyor olmamız, sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız, ilgili bakanlarımız bizlerin de görüşlerini alarak müstahsillerimize tekrar seyahat kısıtlamasını kaldırarak buraya gelişleri açtı, bizi de çok memnun etti. Bizim için o kararın ardından en önemli şey bu gelişi kontrol altında tutmak ve bu takibi iyi yapmak, iyi organize olmaktı. Buna gayret ediyorduk ve iyi hazırlandığımızı düşünüyorum" dedi.

İl dışından Rize'ye gelen vatandaşlar noktasında camilerden ve ekip araçlarından uyarılar yapıldığını, Rizelilerin bu uyarıları dikkate alarak duyarlılık gösterdiğini sözlerine ekleyen Rize Valisi Çeber "Bugün itibariyle 38 bin 700 çay üreticimizin gelme başvurusu oldu. 12 bin 500'ü İstanbul'dan olmak üzere 18 bin vatandaşımız geldi. Biz gelen her hemşerimizi kontrol noktasından ilk sağlık tarama testine tabi tutuyoruz. Buraya geldiklerinde uymaları gereken kurallara ilişkin taahhütnameler imzalıyorlar. Günlerdir camilerimizde, ekip araçlarımızdan, gelen hemşehrilerimiz ile ilgili anonslar yapılıyor. 14 gün karantina sürecinde hoşgeldine gitmeyelim, hediyeleşmeyelim, uzaktan, belki telefonlarla hal hatır soralım şeklinde ki uyarılarımıza hem Rizeli hemşehrilerimiz çok duyarlı davrandı, hemde Rize dışından gelen hemşehrilerimiz duyarlı davrandı ifadelerini kullandı.

Sağlık ekiplerinin evlerinde veya belirlenen noktalarda Rize'ye il dışından gelen vatandaşlar arasından, her aileden belirlenen 1 kişiye korona virüs testi yapıldığını ve bugüne kadar alınan 7 bin 800 numuneden 4 bin 500'ünün test sonuçlarının geldiğini dile getiren Vali Çeber, 10 kişide korona virüs tespit edildiğini dile getirdi. Çeber "110 tane sağlık ekibi oluşturduk. Ortalama 400-500 görevliye denk gelen bu ekiplerimiz emniyet görevlilerimizin ve muhtarlarımızın desteği ile il dışından gelen her çay üreticisi ailemizden 1 kişiye test numunesi aldı. Şuana kadar 7 bin 800 numune alındı ve tabi bunlar çok yüksek sayı olduğu için Ankara'ya gönderdik. 4 bin 500 testin sonucu geldi ve 10 tane pozitif vakamız çıktı. Aslında bu bizim ön gördüğümüze göre iyi de bir rakam. Gönül ister ki hiç pozitif çıkmasın" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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