Rize Valisi Kemal Çeber'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Rize Valisi Kemal Çeber'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür - Haber
fahrettin koca, Rize, Sağlık

Rize Valisi Kemal Çeber'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

Rize Valisi Kemal Çeber'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür Rize Valisi Kemal Çeber ve ailesi Korona virüsle mücadelede ön plana çıkan sağlıkçıları alkışlarla destekledi.

20.03.2020 22:51 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:54
Rize Valisi Kemal Çeber'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

Rize Valisi Kemal Çeber'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

RİZE - Rize Valisi Kemal Çeber ve ailesi Korona virüsle mücadelede ön plana çıkan sağlıkçıları alkışlarla destekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine sosyal medyada çığ gibi büyüyen "Saat 21.00'da sağlıkçıları alkışlıyoruz' etkinliğinin 2'nci gününde de Rize'de desteğe devam edildi.Rize Valisi Kemal Çeber'de eşi ve çocuklarıyla birlikte evinin balkonuna çıkarak sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amaçlı alkış tuttu.

Korona virüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için balkon ve pencerelere çıkarak alkış tutup ıslık çalan ve odalarının lambalarını yakıp söndüren vatandaşlar, sağlık çalışanlarına desteklerini devam ettirdi. Bu kez araçlarda onlara klakson sesleri ile eşlik etti.

Korona virüs ile mücadelenin en büyük kahramanlarının sağlıkçılar olduğunu dile getiren Ömer Durmuş isimli bir vatandaş "Ülkemiz ve Dünya virüsle mücadele ediyor. Bu mücadelenin en büyük kahramanlar sağlık çalışanlarıdır. Sağlık Bakanımızın söylediği gibi saatlerimiz 21'i gösterdiğinde onlara destek olmak için balkonlarımızdan alkış tuttuk. Vatandaşlık görevimizi yapmak için bunu yaptık. Herkesi bu desteğe davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda zorunlu olmadığı sürece evimizden dışarıya çıkmıyoruz. Sağlık çalışanı arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah bu virüsü hep beraber atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Bir başka alkışla destek veren Melikşah Karakaş isimli vatandaş ise "Riskin en büyük kısmında duran doktorlarımız ve hemşirelerimiz bizim için oradalar. Sağlık Bakanımızın ricası üzerine saat 21'i gösterdiğine alkışlarla destek olduk. Biz onlar için evde kalıyoruz, onlar da bizim için orada risk altında kalıyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz, Allah yardımcıları olsun" dedi.

Rize Valisi Kemal Çeber'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Rize Valisi Kemal Çeber'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu Haber
Türkiye'de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
Erdoğan Twitter'dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler Haber
Erdoğan Twitter'dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haber
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haber
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haber
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı
Elazığ'da 'Evinizde kalın' uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor
Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı
Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler
Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Yaşlıları öldüren virüs insanlar iflas etmesine sebep olacak
Sinem Umaş'tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı: Yaşlıları öldüren virüs insanlar iflas etmesine sebep olacak
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Angela Merkel Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Sinan Akçıl Serra Yılmaz Fahrettin Koca
Spor Falcao Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Nisan Karar
Şu an buradasınız: Rize Valisi Kemal Çeber'den sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 00:29:29. #1.14#
title