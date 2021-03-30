Rize Valisi Kemal Çeber, çay sezonu öncesi Kovid-19'a ilişkin uyarılarda bulundu Açıklaması

Rize Valisi Kemal Çeber, çay sezonu öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını azaltmak için belirli kararlar alacaklarını belirterek, "Artık vatandaşlarımız da bunca uyarılardan sonra biliyorlar ki usulüne uygun hareket edersek rahat bir sezon geçiririz." dedi.

Rize Valisi Kemal Çeber, çay sezonu öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını azaltmak için belirli kararlar alacaklarını belirterek, "Artık vatandaşlarımız da bunca uyarılardan sonra biliyorlar ki usulüne uygun hareket edersek rahat bir sezon geçiririz." dedi.

Vali Çeber, gazetecilere, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından pandemi ve süreçle ilgili bazı kararlar alındığını hatırlattı.

Çeber, dinamik denetim faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de bulaşmanın yüzde 80'inin kaynağının ev ortamları olduğunu, yaklaşan ramazan nedeniyle vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini söyledi.

Son 4-5 gündür bölgede yeniden bir artış eğilimi gördüklerini ifade eden Çeber, "Bu noktada artık vatandaşlarımızın sıkıldığını ve bunaldığını biliyoruz. Ne kadar yorulsak ve bunalsak da başka bir çaremiz yok. Bireysel olarak çok dikkat edeceğiz. Alınan kurallara riayet ettiğimiz zaman aşılmayacak hiçbir problemimiz yok. Mutasyonlu virüs tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de günden güne artıyor. Bu biraz daha tedirgin diyor." ifadelerini kullandı.

İlde çay sezonunun yaklaştığını da dile getiren Çeber, çayla ilgili faaliyetler ve hasat başlamadan bu sayıları tolere edilebilir seviyelere indirmek için herkesin gayret göstermesi gerektiğini kaydetti.

Çeber, bir gazetecinin geçtiğimiz yıl çay sezonu başlamadan önce çıkan tartışmalarda siz 'Gerekirse ben de çıkar yaprakları toplarım, çay dalında kalmaz demiştiniz, bu yıl gerek kalacak mı? sorusuna ise "Geçen yıl benim çayınızı toplatırım dememdeki sebep Rize'yi ve Rizelileri çok seviyor olmam. Karadeniz ve Rize insanına güvenmemdi. Ben eminim ki yine ihtiyaç hissetsek hayde arkadaşlar desek, başta ben bu çayı toplarız." yanıtını verdi.

"Gelen vatandaşlarımızdan yine aynı kurallara uymalarını istiyoruz"

Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamaları olduğunu ve yol kontrol noktaları oluşturulduğunu hatırlatan Çeber, şunları kaydetti:

"Bunlardan şu an hiçbiri yok. Şu an üretim ve tedarik zincirine darbe vuracak hiçbir faaliyet istemiyoruz. Bir kısıtlama istemiyoruz. Vatandaşımızı rahatsız edecek bir faaliyet de istemiyoruz. Artık vatandaşlarımız da bunca uyarılardan sonra biliyorlar ki 'usulüne uygun hareket edersek' rahat bir sezon geçiririz. Geçen yıl pandemiyle ilgili en rahat süreci çay zamanında geçirdik. Bu yıl da çalışıyoruz. Belirli kararlar mutlaka alacağız. Gelen vatandaşlarımızdan yine aynı kurallara uymalarını istiyoruz. İşçilerimizin çoğu yine çok riskli iller grubunda olan Giresun, Ordu ve Gümüşhane gibi illerimizden geliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal