Rize Valisi Çeber yaklaşan yaş çay sezonu öncesi konuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize Valisi Çeber yaklaşan yaş çay sezonu öncesi konuştu

İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Haberler | Sağlık

Rize Valisi Çeber yaklaşan yaş çay sezonu öncesi konuştu Rize Valisi Kemal Çeber: "Geçen yıl bu zamanlarda tam bir bilinmeyenler uğraşıyorduk 'Ne bu' diye. Hepimizin aklında soru işaretleri vardı.

Rize Valisi Çeber yaklaşan yaş çay sezonu öncesi konuştu

Rize Valisi Kemal Çeber:

"Geçen yıl bu zamanlarda tam bir bilinmeyenler uğraşıyorduk 'Ne bu' diye. Hepimizin aklında soru işaretleri vardı. Şimdi ne olduğunu, nasıl yayıldığını ve neler yaparsak rahatlayacağımızı biliyoruz"

"Usulüne uygun hareket edersek rahat bir çay sezonu geçiririz"

RİZE - Pandemi nedeniyle yaklaşan çay sezonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Rize Valisi Kemal Çeber ""Geçen yıl bu zamanlarda tam bir bilinmeyenler uğraşıyorduk 'Ne bu' diye. Hepimizin aklında soru işaretleri vardı. Şimdi ne olduğunu, nasıl yayıldığını ve neler yaparsak rahatlayacağımızı biliyoruz...Usulüne uygun hareket edersek rahat bir çay sezonu geçiririz" dedi.

Rize'de İçişleri Bakanlığı'nın "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" projesi kapsamında trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi. Gerçekleşen bu programda Rize Valisi Kemal Çeber basın mensuplarının pandemi nedeniyle yaklaşan yaş çay sezonu ile ilgili sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz yıl çay sezonu öncesi bir bilinmezlikten kaynaklı kargaşa oluşmuş, birçok Rizeli çay müstahsili çay sezonunda sorun yaşayacağını düşünmüş ve bu durum gündem oluşturmuştu. Rize'ye kontrollü girişler ve ardından çay üreticilerinin tedbirleri ile ise korkulan olmamış, sorunsuz bir çay sezonu yaşanmıştı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, "Geçen yıl bu zamanlarda tam bir bilinmeyenler uğraşıyorduk 'Ne bu' diye. Hepimizin aklında soru işaretleri vardı. Şimdi ne olduğunu, nasıl yayıldığını ve neler yaparsak rahatlayacağımızı biliyoruz" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da belli kurallar olacağını ve vatandaşların kurallara uyması gerektiğini dile getiren Çeber, "Üretim ve tedarik zincirine darbe vuracak hiç bir faaliyet istemiyoruz. Bir kısıtlama istemiyoruz. Vatandaşımızı rahatsız edecek bir faaliyet de istemiyoruz. Artık vatandaşlarımız da bunca uyarılardan sonra biliyorlar ki 'usulüne uygun hareket edersek' rahat bir sezon geçiririz. Geçen yıl pandemiyle ilgili en rahat süreci çay zamanında geçirdik. İlk hasat döneminde ilimize 37 bin 800 vatandaşımız geldi. 11 bin civarında test yaptık. Bu yılda çalışıyoruz. Belirli kararlar mutlaka alacağız. Gelen vatandaşlarımızdan yine aynı kurallara uymalarını istiyoruz. Gelen işçilerimizin çoğu yine çok riskli iller grubunda olan Giresun, Ordu ve Gümüşhane gibi illerimizden geliyor" dedi.

Rize Valisi Çeber yaklaşan yaş çay sezonu öncesi konuştu
Rize Valisi Çeber yaklaşan yaş çay sezonu öncesi konuştu
Rize Valisi Çeber yaklaşan yaş çay sezonu öncesi konuştu
Rize Valisi Çeber yaklaşan yaş çay sezonu öncesi konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Hayati Yazıcı Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Şevval Sam Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rize Valisi Çeber yaklaşan yaş çay sezonu öncesi konuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 19:01:26. #1.14#
title