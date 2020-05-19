Rize Valisi Çeber'den 19 Mayıs mesajı
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Rize Valisi Çeber'den 19 Mayıs mesajı

Rize Valisi Kemal Çeber, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Rize Valisi Çeber'den 19 Mayıs mesajı
19.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:16

Rize Valisi Kemal Çeber, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çeber, mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinin, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve aziz milletin varoluş mücadelesinin ilk kıvılcımı olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın, milletin bağımsızlık duygularının ilk yansıması olduğunu vurgulayan Çeber, "Tarihe gömülmek istenen bir milletin tekrar doğuşu, özgür, müreffeh yarınlara yürüyüşü ve kurtuluş zaferine atılan en önemli adımın tarihidir." ifadesini kullandı.

Çeber, mesajında gençlere şöyle seslendi:

"İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs gününün sizlere armağan edilmesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve aziz milletimizin sizlere verdiği değerin ve duyduğu güvenin en önemli göstergelerinden birisidir. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Gençler! Vatanın bütün ümit ve istikbali, siz genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar' diyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin korunması, gelişmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasının, yetişmekte olan genç kuşaklar sayesinde gerçekleşeceğini belirtmiştir."

Gençlerin, aziz vatanın ecdattan emanet olduğunun idraki içinde, tarihe ve değerlere sadakatle sahip çıkarak çok çalışacaklarına inandığını vurgulayan Çeber, şunları kaydetti:

"Ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olacağınıza, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inancımız tamdır. Bunların yanı sıra pandemi süresince göstermiş olduğunuz duyarlılık ve sabır sayesinde ülkemiz Kovid-19'a karşı daha etkili mücadele vermiş ve olumlu sonuçlar almıştır. Bu sizlerin vatanınıza duyduğunuz sevginin de bir örneğidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyor, geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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