Rize Valisi Çeber, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Rize Valisi Çeber, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize Valisi Çeber, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Rize Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Rize Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın kuruluşunun 101. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Rize bürosunu ziyaret eden Çeber, ajans çalışanları ile bir süre sohbet etti.

Çeber, AA'nın Türkiye'nin en köklü, dünyada da kendisini kabul ettirmiş haber ajanslarından olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok geniş haber ağı, her yıl ödüller alan, birbirinden değerli fotoğraf ve görüntüleri bize sunan, kadroları ile de güçlü bir ajans. Bizim için en önemli bir yönü de haberleri bize tarafsızlık ve objektiflik içerisinde, sadece haber olarak iletmesi. Sadece Rize'de değil her yerde, toplumun her kesimiyle hem de kamu kurum ve kuruluşları ile iyi ilişkileri olan bir kurum. Çalışanlarından son derece memnunuz. Bu tür kurumlar bizim için önemli. Özelde Rize'de Anadolu Ajansı çalışanlarından, diyaloglarından memnunuz. Bazen bizler bağırırız ama sesimiz çıkmaz. Bizim sesimizi çıkaran Anadolu Ajansı gibi kurumlarımızdır ve değerlerimizdir. Birlikte çalışmaktan son derece keyif alıyoruz. Bütün çalışanları cani gönülden kutluyorum."

Ziyarette Çeber'e, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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