Rize Valiliğinden il genelinde yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize Valiliğinden il genelinde yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin açıklama Açıklaması

Rize Valiliğinden il genelinde yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize Valiliği, il genelinde şiddetli yağışa bağlı yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir, enkaz altında kaldığı bilgisine ulaşılan 2 kişiyi arama çalışması yürütüldüğünü bildirdi.

Rize Valiliği, il genelinde şiddetli yağışa bağlı yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir, enkaz altında kaldığı bilgisine ulaşılan 2 kişiyi arama çalışması yürütüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 13 Temmuz'da başlayıp 14 Temmuz çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar sonucu merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki birçok yerleşim biriminde çok sayıda noktada heyelan ve taşkın olayları meydana geldiği belirtildi.

Çayeli ilçesi Büyükköy beldesine bağlı Çaycılar, Gümüştaş, Demirciler, Çavuşlu ve Orta Mahalle'de birçok noktada meydana gelen heyelanlar nedeniyle mahallelere ulaşım sağlanamadığı ifade edilen açıklamada, "6 ayrı bölgeden 38 kişinin konutlarında mahsur kaldıklarını ifade eden bilgiler ulaşmıştır. Yıkılan bina bilgisi yoktur. Çayeli Madenli beldesinde, belde merkezi dahil olmak üzere ana yollarda kesintiler olmuştur. Yine bu bölgedeki civar köylerde de birçok noktada heyelan ve taşkınlardan dolayı ulaşım sağlanamamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Güneysu ilçe merkezine yakın noktada ana yol üzerinde heyelan ve taşkın olayları meydana geldiği aktarılarak, şöyle devam edildi:

"Ayrıca Kıbledağı Çamlıca köyleri grup yolu ile Dumankaya, Yeşilköy ve Tepebaşı köyleri grup yolu kapalı durumdadır. Tepebaşı köyünden 1 kişinin kayıp olduğu bilgisi alınmıştır. Bu noktadaki arama kurtarma çalışmaları Erzurum AFAD, AKUT, UMKE ekipleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Selamet, Kiremit, Ortaköy Tepebaşı ve Güneysu Merkez mahallelerinin birçok noktasında mahsur kalan ailelere ait bilgiler mevcuttur. Rize merkez Muradiye beldesi Orta Mahalle'de bir bina yıkılmış, enkaz altında 2 kişinin kaldığı bilgisi alınmıştır. AFAD, itfaiye, İDAK, JAK ve jandarma ekipleri iş makinelerin desteğinde arama kurtarma çalışmalarını yürütmektedir. Yine Muradiye beldesinin birçok noktasında heyelanlar nedeniyle mahsur kalan aileler bulunmaktadır."

Rize merkez ve Salarha vadilerindeki birçok köyden, konutlarında mahsur kalan ailelere ait bilgiler ulaştığına işaret edilen açıklamada, bu bölgedeki köylerde de ulaşım açısından ciddi sorunlar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, meteorolojik verilere göre son 24 saat içinde Güneysu ilçe merkezinde 219, Çayeli ilçesinde 214, Rize Andon bölgesinde ise 147 kg/metrekare yağış kaydedildiğine dikkati çekildi.

Vali Kemal Çeber başkanlığında ilgili tüm kurumların katılımıyla İl AFAD binasında kriz merkezi oluşturulduğu bildirilen açıklamada, İl Koordinasyon Kurulunun bütün üyelerin katılımıyla tam faal halde çalışmalarına devam ettiği, çeşitli kanallardan gelen ihbarların anlık olarak ilgili gruplara bildirilerek sahada çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (5)
Rize'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı (5)
CHP, Rize'deki sel nedeniyle bölgeye heyet gönderecek
CHP, Rize'deki sel nedeniyle bölgeye heyet gönderecek
Rize'de göğsüne 'yorgun mermi' isabet eden kişi yaralandı
Rize'de göğsüne "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Vahap Seçer Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kadir Doğulu Petek Dinçöz Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Burak Elmas Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rize Valiliğinden il genelinde yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 00:35:02. #1.14#

title