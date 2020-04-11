Rize Valiliği'nden 'Gönüllü' sokağa çıkma yasağı çağrısı
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Rize, 3. Sayfa

Rize Valiliği'nden 'Gönüllü' sokağa çıkma yasağı çağrısı

Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamayla Rize'de gönüllü sokağa çıkma yasağının uygulanması için vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

11.04.2020 01:21 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:21
Rize Valiliği'nden 'Gönüllü' sokağa çıkma yasağı çağrısı

Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamayla Rize'de gönüllü sokağa çıkma yasağının uygulanması için vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

Rize Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece yarısından itibaren başlatılan sokağa çıkma yasağının Rize'de gönüllü olarak uygulanmasına davet etti. Rize Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Değerli Rizeli Hemşerilerimiz, İçişleri Bakanlığınca büyükşehirlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağını Rize'nin tamamında 'GÖNÜLLÜ' olarak uygulamaya davet ediyoruz. İlimiz için hep birlikte bunu başaralım. Rize, 48 saat dışarı çıkma!" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İHA

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