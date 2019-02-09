Rize Üşengeç Rizelinin Evi ile Bakkal Arasına Kurduğu Hat Kaldırıldı

Üşengeç Rizelinin evi ile bakkal arasına kurduğu hat kaldırıldı

Rize'de yaşayan ve bakkala gidip gelirken dik rampa inip çıktığı için zorlanan Gökhan Gökdemir (28), evi ile bakkal arasına ip ile hat kurdu ve makaralı sistemle siparişleri eve çekmeye başladı. Gökdemir'in bulduğu sıra dışı çözüm, şikayet üzerine görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle zabıta görevlilerince kaldırıldı.

Gülbahar Mahallesi'nde bir binanın 5'inci katındaki dairede oturan ve motosikletli kurye olan Gökhan Gökdemir, merdivenler ile evine ulaşan dik rampayı inip çıkarak bakkala gidip gelmek zorunda kalınca çözüm yolu aradı. Bir hafta önce dairesi ile bakkal bitişiğindeki aydınlatma direği arasına 200 metre uzunluğunda ip hattı kuran Gökhan Gökdemir, makaralı sepet yaptı. Sepeti ip hattı üzerinden kaydırarak gönderen Gökdemir, bakkala telefonla verdiği siparişleri evine ipe bağlı sepet ile çekiyor. Gökdemir, bu yöntemle 5 kat merdiven ve binaya giden dik yokuşu inip çıkmaktan kurtuldu.

'GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ' ŞİKAYETİ

Ancak, Gökdemir'in bulduğu sıra dışı çözüm kısa yolu sürdü. Binaların önünden geçen ip hattının görüntü kirliliği oluşturduğunu belirten vatandaşların şikayetleri üzerine Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Mahalleye gelen zabıta görevlileri, Gökhan Gökdemir ile görüşerek ip hattının kaldırılmasını sağladı. Gökdemir, ip hattının kaldırılması ile yeniden 5 kat merdiven ve binaya giden dik yokuşu inip çıkarak bakkala gidip gelmek zorunda kaldı.

Kaynak: DHA